Şeyh İkrime Sabri'den Türkiye'ye taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şeyh İkrime Sabri'den Türkiye'ye taziye mesajı - Son Dakika

Şeyh İkrime Sabri'den Türkiye'ye taziye mesajı

6 saat önce

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Elazığ'daki deprem nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı mesajı gönderdi.

Şeyh İkrime Sabri'den Türkiye'ye taziye mesajı, System.String[]

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Elazığ'daki deprem nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı mesajı gönderdi.

Ofisinden yayınlanan görüntülü taziye mesajında eski Kudüs- Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri, Türkiye halkının Kudüs ve Filistin davasına verdiği desteği hatırlatarak, "Aziz Türkiye'nin değerli halkı size, yaşanan deprem dolayısıyla en samimi duygularımla taziyelerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Depremde yaralananlara da acil şifalar dileyen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Şeyh Sabri, Allah'ın takdirine boyun eğmenin önemine değinerek doğal afetlere karşı gerekli önlemlerin alınmasının önemini vurguladı.

Türkiye, Elazığ, Deprem, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi Depremin ardından Elazığ ve Malatya'da 73 bina yıkıldı Arama kurtarma çalışmalarına hassas burunlu eğitimli köpekler de katıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 08:31:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şeyh İkrime Sabri'den Türkiye'ye taziye mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]