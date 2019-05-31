Son Dakika Haberleri: Şeyh Muhammed El-Haznevi ölüm yıl dönümünde dualarla anıldı
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Şeyh Muhammed El-Haznevi ölüm yıl dönümünde dualarla anıldı

1 saat önce

Haznevi mürşitlerinden Şeyh Muhammed El-Haznevi Hazretlerinin vefatlarının yıl dönümü ve Kadir gecesi münasebeti ile Mardin'in Mazıdağ ilçesinde iftar ve mevlid programı düzenlendi.

Şeyh Muhammed El-Haznevi ölüm yıl dönümünde dualarla anıldı, System.String[]
Haznevi mürşitlerinden Şeyh Muhammed El-Haznevi Hazretlerinin vefatlarının yıl dönümü ve Kadir gecesi münasebeti ile Mardin'in Mazıdağ ilçesinde iftar ve mevlid programı düzenlendi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinin Kubeli Camii cemaati tarafından Şeyh Muhammed El-Haznevi Hazretlerinin vefatlarının yıl dönümü ve Kadir gecesi münasebeti iftar yemeği verildi. Mazıdağı Gündoğan Mahallesi'nde taziye evinde ve cami yolunda düzenlenen programa vatandaşların katılımı yoğun oldu.

Kuran'ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutularak başlayan programda dualar edildi. Programa ilişkin açıklamalarda bulunan cami imamı Şerif Açar, "Bu mübarek gecede böyle bir programa vesile olan herkesten Allah razı olsun" diyerek "Rabbim hayırlarını kabul eylesin. Kadir gecenizi kutluyorum. Katılım oldukça yoğundu cami cemaatimiz ve halkımız yoğun ilgi gösterdi. Bu denli katılım sağlandığı için kendilerine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:42 Kaynak: İHA
Mazıdağı, Mardin, Şeyh Muhammed El Haznevi, Güncel
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