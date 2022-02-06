Şeyh Raid Salah, 15 yıl aradan sonra Mescid-i Aksa'ya girdi - Son Dakika

Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, 15 yıl süren giriş yasağından sonra ilk defa Mescid-i Aksa'ya girdi.

Şeyh Salah'ın avukatı Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa Muhafızı olarak bilinen Şeyh Salah'ın 7 Şubat 2007'de aldığı yasağın sona ermesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya girdiğini belirtti.

Zabarka, Şeyh Salah'ın ailesiyle Doğu Kudüs'e geldiğini, 15 yıl aradan sonra sorunsuz bir şekilde akşam ve yatsı namazlarını Mescid-i Aksa'da eda ettiğini aktardı.

Şeyh Salah'ın Harem-i Şerif'in girişinde İsrail polislerince bir süre bekletildiğini belirten Zabarka, Şeyh'in Mescid-i Aksa'ya girişinde çok sayıda Filistinlinin kendisini karşıladığını ifade etti.

Şeyh Raid Salah'a, Şubat 2007'de uygulanmaya başlanan Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı, hapse atıldığı 16 Ağustos 2020'e kadar sürmüştü. 13 Aralık 2021'de hapisten çıkmasının ardından ise İsrail istihbaratı Salah hakkında yeni bir giriş yasağı kararı almamıştı.