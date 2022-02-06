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Şeyh Raid Salah, 15 yıl aradan sonra Mescid-i Aksa'ya girdi - Son Dakika

Şeyh Raid Salah, 15 yıl aradan sonra Mescid-i Aksa'ya girdi

06.02.2022 23:23

Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, 15 yıl süren giriş yasağından sonra ilk defa Mescid-i Aksa'ya girdi.

Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, 15 yıl süren giriş yasağından sonra ilk defa Mescid-i Aksa'ya girdi.

Şeyh Salah'ın avukatı Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa Muhafızı olarak bilinen Şeyh Salah'ın 7 Şubat 2007'de aldığı yasağın sona ermesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya girdiğini belirtti.

Zabarka, Şeyh Salah'ın ailesiyle Doğu Kudüs'e geldiğini, 15 yıl aradan sonra sorunsuz bir şekilde akşam ve yatsı namazlarını Mescid-i Aksa'da eda ettiğini aktardı.

Şeyh Salah'ın Harem-i Şerif'in girişinde İsrail polislerince bir süre bekletildiğini belirten Zabarka, Şeyh'in Mescid-i Aksa'ya girişinde çok sayıda Filistinlinin kendisini karşıladığını ifade etti.

Şeyh Raid Salah'a, Şubat 2007'de uygulanmaya başlanan Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı, hapse atıldığı 16 Ağustos 2020'e kadar sürmüştü. 13 Aralık 2021'de hapisten çıkmasının ardından ise İsrail istihbaratı Salah hakkında yeni bir giriş yasağı kararı almamıştı.

Şeyh Raid Salah, 15 yıl aradan sonra Mescid-i Aksa'ya girdi
Şeyh Raid Salah, 15 yıl aradan sonra Mescid-i Aksa'ya girdi
Şeyh Raid Salah, 15 yıl aradan sonra Mescid-i Aksa'ya girdi

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Şeyh Raid Salah, Filistin, Mescit, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şeyh Raid Salah, 15 yıl aradan sonra Mescid-i Aksa'ya girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şeyh Raid Salah, 15 yıl aradan sonra Mescid-i Aksa'ya girdi - Son Dakika
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