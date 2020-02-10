Şeyh Raid Salah'a 28 ay hapis cezası - Son Dakika

Şeyh Raid Salah'a 28 ay hapis cezası
7 saat önce
İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırdı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:56 Kaynak: İHA
İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırdı.
İsrail mahkemesi, kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği iddiasıyla 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah 28 ay hapis cezasına mahkum etti. Şeyh Raid Salah'a destek için Hayfa kentindeki mahkeme binası önünde toplanan onlarca Filistinli, Şeyh Salah için desek sloganları attı. - HAYFA
Son Dakika Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış Esenyurt'ta kadını vurdu, bir süre başında bekledi; şüpheli yakalandı Marmara için korkutan uyarı: Bir anda kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak İdlib'de hareketlilik! Türk askeri, SMO ile Serakib'e doğru ilerliyor