Şeyh Raid Salah'a 28 ay hapis cezası - Son Dakika
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Şeyh Raid Salah'a 28 ay hapis cezası

7 saat önce

İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırdı.

Şeyh Raid Salah'a 28 ay hapis cezası, System.String[]

İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırdı.


İsrail mahkemesi, kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği iddiasıyla 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah 28 ay hapis cezasına mahkum etti. Şeyh Raid Salah'a destek için Hayfa kentindeki mahkeme binası önünde toplanan onlarca Filistinli, Şeyh Salah için desek sloganları attı. - HAYFA

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:56 Kaynak: İHA
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