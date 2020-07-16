Şeyh Raid Salah: "Ayasofya'nın ibadete açılması Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının başlangıcıdır" - Son Dakika

Şeyh Raid Salah: "Ayasofya'nın ibadete açılması Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının başlangıcıdır"

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasının Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için bir başlangıç ??olduğunu söyledi.

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasının Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için bir başlangıç ??olduğunu söyledi.

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İsrail'deki Hayfa Merkezi Mahkemesi'nde hakkındaki hapis cezasına yapılan itiraz duruşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Şeyh Salah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ayasofya'nın dirilişi Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir" şeklindeki sözlerini hatırlattı.

Şeyh Salah, "Ben de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini vurguluyorum. Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının başlangıcıdır." ifadelerini kullandı.

Mahkemenin hakkındaki hapis cezasına yapılan itirazı reddetmesi konusuna da değinen Salah, "Cezaevine özgür insan olarak girip, tekrar özgür bir şekilde çıkacağız." dedi.

Salah, Mescid-i Aksa konusunda İsrail ile pazarlık yapmanın da söz konusu olmadığını vurgulayarak, "İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın zerre kadar toprağında hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

İsrail'deki Hayfa Merkezi Mahkemesi, bugün 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Salah hakkındaki hapis cezasına yapılan itirazı reddederek, Salah'ın 28 aylık fiili hapis cezasına 16 Ağustos'ta başlamasına hükmetmişti.

Ne olmuştu?

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, 10 Şubat'ta görülen duruşmada Salah'ı, yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahkum etmişti.

Mahkeme, daha önceki 11 aylık tutukluluk sürecini göz önünde bulundurarak Şeyh Salah'ın 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını cezaevinde geçirmesine ve 25 Mart'ta cezaevine teslim olmasına hükmetmişti.

Ancak Salah'ın avukatı Halid Zabarka, ülkede yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart'ta Şeyh Salah'ın hapis cezasının ertelenmesi için başvuruda bulunduklarını ve mahkemenin talebi olumlu karşıladığını duyurmuştu.

Şu an için ev hapsinde tutulan Salah'ın birinci derece akrabaları dışında kimse ile görüşmesine izin verilmiyor.

Şeyh Raid Salah, Ayasofya, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şeyh Raid Salah: 'Ayasofya'nın ibadete açılması Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının başlangıcıdır' - Son Dakika

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