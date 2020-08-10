Şeyh Raid Salah'tan Mescidi Aksa uyarısı - Son Dakika

Şeyh Raid Salah'tan Mescidi Aksa uyarısı

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, "Siyonist oluşumun" Mescidi Aksa'yı yıkma arzusunda olduğu uyarısında bulundu.

Şeyh Raid Salah'tan Mescidi Aksa uyarısı, System.String[]

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, "Siyonist oluşumun" Mescidi Aksa'yı yıkma arzusunda olduğu uyarısında bulundu.

Ev hapsinde tutulduğu Hayfa'daki evinden Youtube'ta konuşan Salah, "İşgal kuvvetleri Mescidi Aksa'yı yıkmak istiyor dolayısıyla söz konusu işgalin Filistin topraklarında sürmesi Aksa'yı tehlikeye sürükler" ifadelerini kullandı.

"Mescidi Aksa'yı tehdit eden tehlikeden korumanın yolu İsrail işgalinden kurtulmaktır" diyen Salah, İsrail'in Aksa'yı işgal etmekte başarılı olduğunu ancak 18. yüzyıldan bu yana Süleyman Heykeli'ni kurmak çabasında başarılı olamadığına işaret etti.

Salah, şahsi faaliyetinin 90'lardan bu yana bir grup kişi ile birlikle Filistin'deki dini eserleri savunmak olduğunu, 1996'da Heykel'in bulunması için Mescidi Aksa'da işgal güçlerinin kazı çalışmalarının fotoğraf ve görüntülerle belgelendiğini ardından olayın basın toplantısı yapılarak büyük ses getirdiğini hatırlattı.

Şu an için ev hapsinde tutulan Salah'ın birinci derece akrabaları dışında kimseyle görüşmesine izin verilmiyor.

Şeyh Raid Salah, Mescidi Aksa, Filistin, Aksa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 05:03

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Şeyh Raid Salah'tan Mescidi Aksa uyarısı - Son Dakika

Son Dakika

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