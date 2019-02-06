Son Dakika Haberleri: Şeyh Şaban-ı Veli'nin Doğum Yerinde İnceleme

Şeyh Şaban-ı Veli'nin Doğum Yerinde İnceleme

1 saat önce

Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Huzur Birlik ve Aydınlatma Yolu Projesi kapsamında Şeyh Şaban-ı Veli'nin doğum yeri Hanönü ilçesinde inceleme yapıldı.

Şeyh Şaban-ı Veli'nin Doğum Yerinde İnceleme, System.String[]
Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Huzur Birlik ve Aydınlatma Yolu Projesi kapsamında Şeyh Şaban-ı Veli'nin doğum yeri Hanönü ilçesinde inceleme yapıldı.

Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Süleyman Yücel ile Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Aydoğan Aydoğdu, Kaymakam Hasan Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Kaymakam Doğan ve Belediye Başkanı Serkan Uçar ile Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin doğduğu köy olan Yukarı Çakırçay köyüne giden vakıf yetkilileri, incelemelerde bulunuldu.

Yücel, projedeki temel hedefin her yıl mayıs ayının ilk haftasında düzenlenen etkinliği 365 güne çıkarmanın olduğunu anlatarak, Şeyh Şaban-ı Veli ile ilgili Hanönü'den başlayarak Kastamonu'dan İstanbul'a kadar bilgilendirme yapılacağını söyledi.

Projede üç temel amaç bulunduğunu aktaran Yücel, "Şeyh Şaban-ı Veli Aydınlanma Yolu ve Kültür Rotası'nın oluşturulması, rota üzerindeki binaların restore edilmesi ve işaretlemelerin yapılması, Hanönü'ndeki hanın turizme açılmasıdır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:55 Kaynak: AA

Kastamonu, Huzur, Hanönü, Güncel
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