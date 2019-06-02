Son Dakika Haberleri: Şeyh Sait Meydanı'ndaki kuşlara düzenli yem ve su bırakılacak
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Şeyh Sait Meydanı'ndaki kuşlara düzenli yem ve su bırakılacak

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Şeyh Sait Meydanı'na kuşlar için yem ve su bıraktı, bundan sonra da meydana sürekli yem atılacağını duyurdu.

Şeyh Sait Meydanı'ndaki kuşlara düzenli yem ve su bırakılacak, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Şeyh Sait Meydanı'na kuşlar için yem ve su bıraktı, bundan sonra da meydana sürekli yem atılacağını duyurdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Şeyh Sait Meydanı'nı kuşların kullanacağı bir alan olması için bir çalışma başlattı. Çalışma kapsamında meydana yem ve su bırakan Mızraklı, meydandan geçen vatandaşları proje ile ilgili bilgilendirdi. Proje ile ilgili kısa bir açıklama yapan Mızraklı, "Eskiden beri hepimiz Dağkapı Meydanı denince tarihsel olarak önemli olayların cereyan ettiği bir yer aklımıza gelirdi. Burası bizim gönlümüzde taht kurmuş, yer etmiş, abideleşmiş insanlarla beraber anılan bir yerdi. Diyarbakır'ı en iyi sembolize edecek olan barıştır, güvercinlerdir, kuşlardır. Barış güvercinlerinin uçuştuğu bir şehir olarak geldik yem bıraktık. Bundan sonra da her zaman onları yemlemeye devam edeceğiz ki burada kuşlar, barış güvercinleri uçsunlar diye" dedi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:11 Kaynak: İHA
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