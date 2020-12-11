Şeyh Şakir Efendi Türbesi ziyarete açıldı - Son Dakika

Şeyh Şakir Efendi Türbesi ziyarete açıldı

11.12.2020 15:00
Şeyh Şakir Efendi Türbesi ziyarete açıldı, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, titiz bir çalışmayla restore edilen Buharalı Şeyh Şakir Efendi Türbesi dualar eşliğinde ziyarete açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, titiz bir çalışmayla restore edilen Buharalı Şeyh Şakir Efendi Türbesi dualar eşliğinde ziyarete açıldı.

Kültür varlığı olarak tescilli bulunan ve içerisinde 7 kabrin bulunduğu türbede Büyükşehir Belediyesi ekipleri; zemin ve duvarlarda düzenleme, çimlendirme, korkuluk değişimi ve bilgilendirme tabelalarında yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Bu günlerde sıkıntı çeken, huzura ihtiyacı olan dünyanın bu tür yol göstericilere, rehberlere ihtiyacı var. Onlara layık olmak için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Başkan Güler şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi Ordu'muz tarihi zenginlikleriyle, kişileriyle bilinen bir şehir. Buharalı Şeyh Şakir Efendi Ordu'muza hizmet eden değerli bir büyüğümüz. Ordu'nun manevi iklimine katkı bulunmuş birisi. Onun ve 6 kabrin daha bulunduğu alanı duvarıyla, zeminiyle, korkuluklarıyla yeniden restore ettik. Aynı zamanda Osmanlı'nın bir geleneği olan kuş evlerini, çeşmeyi de bu türbeye yerleştirdik. Nesillerimize ışık tutacak kişilerimizi geleceğe taşıdık. İnşallah şefaatlerine nail oluruz. Bu günlerde sıkıntı çeken, huzura ihtiyacı olan dünyanın bu tür yol göstericilere, rehberlere ihtiyacı var. Onlara layık olmak için çalışmalarımızı yaptık."

Buharalı Şeyh Şakir Efendi'nin memleketinden göç ederek önce Kırım'a geçtiği, burada bir müddet kaldıktan sonra Ordu'ya yerleştiği bilinmektedir. 19. yüzyılda Ordu'da yaşamış önemli alimlerden biri olan Şeyh Şakir Efendi'nin, Trabzon Valisi Haznedarzade Osman Paşa'nın inşa ettirmiş olduğu Osman Paşa Medresesi'nde yıllarca müderrislik ve Kadiri Tekkesi Şeyhliği yaptığı biliniyor. - ORDU

Şeyh Şakir Efendi Türbesi ziyarete açıldı
Şeyh Şakir Efendi Türbesi ziyarete açıldı
Şeyh Şakir Efendi Türbesi ziyarete açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ordu, dua, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şeyh Şakir Efendi Türbesi ziyarete açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca'dan "AK Partililer aşı olmaya başladı" iddiasıyla ilgili açıklama: Çin'de eczanede satılıyor, isteyen alır yaptırır 2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan, ölümden döndüğünü ilk kez anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti Ulus Pazarı'nın kapalı olduğundan haberi olmayan Bulgarlar, elleri boş geri döndüler Annesini korumak için babasını öldürmüştü! Talihsiz gencin beraatine karar verildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı! Yunan basını küplere bindi Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var
Erdoğan'dan AB Liderler Zirvesi kararı yorumu: Türkiye'ye yaptırım çıkması mümkün değil Erdoğan'dan AB Liderler Zirvesi kararı yorumu: Türkiye'ye yaptırım çıkması mümkün değil         
14:36
Trabzonspor, Chelsea'nin eski futbolcusu Ramires'i gündemine aldı Trabzonspor, Chelsea'nin eski futbolcusu Ramires'i gündemine aldı         
14:27
Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor         
14:17
Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması         
13:34
Bulun bu canileri! Uyuşturucu iğne ile öldürülen köpekler, hayvanseverleri gözyaşlarına boğdu Bulun bu canileri! Uyuşturucu iğne ile öldürülen köpekler, hayvanseverleri gözyaşlarına boğdu         
12:46
Yaşlı çiftin kefen parasını bıçak zoruyla gasbeden zanlılar, adliyeden ellerini kollarını sallayarak çıktı Yaşlı çiftin kefen parasını bıçak zoruyla gasbeden zanlılar, adliyeden ellerini kollarını sallayarak çıktı         
12:12
Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'ın Türkiye'ye yönelik imzaladığı yaptırım kararına ilk tepki: Saygısızlıktır Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'ın Türkiye'ye yönelik imzaladığı yaptırım kararına ilk tepki: Saygısızlıktır         
11:59
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
Oyuncu Tolgahan Sayışman, uzaktan eğitim gören öğrencilere 400 adet tablet gönderdi Oyuncu Tolgahan Sayışman, uzaktan eğitim gören öğrencilere 400 adet tablet gönderdi         
11:11
HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı         
10:31
Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü         
10:08
10 yıl önce kaybolan çocukları için birbirlerini suçladılar: Biri ağaç kovuğunda biri toprak evde yaşam mücadelesi veriyor 10 yıl önce kaybolan çocukları için birbirlerini suçladılar: Biri ağaç kovuğunda biri toprak evde yaşam mücadelesi veriyor         
09:56
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor         
22:05
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 15:09:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şeyh Şakir Efendi Türbesi ziyarete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei