Son Dakika Haberleri: Şeyh Şamil, Vefatının 148'inci Yılında Bursa'da Anıldı

Şeyh Şamil, Vefatının 148'inci Yılında Bursa'da Anıldı

1 saat önce

BURSA'da 'Kafkas Kartalı' olarak bilinen Kuzey Kafkasya halklarının siyasi ve dini önderi Şeyh Şamil'in vefatının 148'nci yılı dolayısıyla Ulu Cami'de anma etkinliği düzenlendi.

Şeyh Şamil, Vefatının 148'inci Yılında Bursa'da Anıldı, System.String[]
BURSA'da 'Kafkas Kartalı' olarak bilinen Kuzey Kafkasya halklarının siyasi ve dini önderi Şeyh Şamil'in vefatının 148'nci yılı dolayısıyla Ulu Cami'de anma etkinliği düzenlendi.

Bursa Dağıstan Kültür ve Dayanışma Derneği, Şeyh Şamil'in vefatının 148'nci yılında Ulu Cami'de anma etkinliği düzenledi. Şeyh Şamil adına mevlit okutan dernek üyeleri, son olarak helva dağıtarak programı sonlandırdı. Dağıstan Kültür Derneği adına basın açıklaması yapan Metin Kor, şunları söyledi:

"Şeyh Şamil, 1797 yılında Dağıstan'ın Gimri şehrinde dünyaya gelmiş olan, küçük yaşlardan itibaren bölgenin ünlü alimlerinden ilim tahsili almış, bunun yanında binicilik ve her türlü silah kullanımında üstün yetenek sahibi olmuştur. Dağıstan'ın ilk lideri İmam Gazi Muhammed ile Dağıstan'ın ikinci lideri İmam Hamzat Beg'in müşavirliğini ve devlet başkan yardımcılığını yapan Şeyh Şamil, 1834 yılında ülkenin her yanından toplanan delegeler tarafından Dağıstan ve Çeçenistan imamı, yani devlet başkanı seçilmiştir. Güçlü hitabeti, kararlı tutumu ve askeri dehasıyla büyük başarılar kazanmış olup otoritesi Dağıstan dışında Kuzey Kafkasya'da yaşayan topluluklar tarafından benimsenerek kabul edilmiştir."

Şeyh Şamil'in 1834- 1859 yılları arasında Rusya'ya karşı bağımsızlık mücadesi verdiğini belirten Kor, "Şeyh Şamil, kazandığı birçok zafere rağmen dost ülkelerden istediği yardımı göremeyince 1859 yılında ulemanın fetvasına uyarak mücadelesine son vermiştir. Rus çarı tarafından sarayın kapısında karşılanan Şeyh Şamil, 1870 yılında ailesi ve mahiyetindeki adamlarıyla birlikte Rusya'dan ayrılarak İstanbul'a hareket eder ve Sultan Abdulaziz tarafından karşılanır. Sultan Abdulaziz tarafından kendisine tahsin edilen gemi ile Arabistan'a giden Şeyh Şamil, Mekke'de hac görevini yerine getirdikten sonra peygamber efendimize kavuşma heyecanıyla Medine'ye gider ve 4 Şubat 1871'de Medine'de rahmeti rahmana kavuşmuş olup kabristanına defin edilir. Bursa Dağıstan Kültür ve Dayanışma Derneği olarak bütün hayatını milli bağımsızlığına adayan, askeri dehasını bütün dünyaya kabul ettiren Şeyh Şamil'i vefatının 148'inci yılında rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:47 Kaynak: DHA

Kuzey Kafkasya, Bursa, Şeyh Şamil, Güncel
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