Şeyh Süleyman Bağdu Anıldı
1 saat önce
Şeyh Süleyman Bağdu anıldıBATMAN - Batman'da 2006 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Zilan şeyhlerinde Şeyh Süleyman Bağdu, vefatının 13'inci yılında binlerce kişinin katılımı ile anıldı.
Şeyh Süleyman Bağdu anıldı
BATMAN - Batman
'da 2006 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Zilan şeyhlerinde Şeyh Süleyman Bağdu, vefatının 13'inci yılında binlerce kişinin katılımı ile anıldı.
Batman'ın Beşiri
ilçesine bağlı Örmegöze köyünde düzenlenen anma törenine Türkiye
'nin dört bir yanından binlerce kişi katıldı. İlahiler ve dualarla anılan Şeyh Süleyman Bağdu'nun anma törenine katılan davetliler için yaklaşık 1 kilometrelik yer sofrası kuruldu. Babasının anma töreni ile ilgili konuşan Şeyh Selman Bağdu, "Rahmetli babamın 13'üncü seneyi devriyesini gerçekleştirdik. Türkiye'nin dört bir yanından, Karadeniz
'den, Ege
'den, İç Anadolu
'dan, Marmara
'dan, Doğu Anadolu'dan ve Güney Doğu Anadolu
'dan misafirlerimiz kazasız bir şekilde geldiler. Bir kısmı yakın olanlar bugün, bir kısmı da yarın inşallah memleketlerine geri gidecekler. Sevgi, muhabbet ve hoşgörü içerisinde mevlidimizi gerçekleştirdik. Yaklaşık 7 bin 500 kişi katılım sağladı" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:13 Kaynak: İHA
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