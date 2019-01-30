Son Dakika Haberleri: Şeyh Süleyman Bağdu Anıldı

Şeyh Süleyman Bağdu Anıldı

1 saat önce

Şeyh Süleyman Bağdu anıldıBATMAN - Batman'da 2006 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Zilan şeyhlerinde Şeyh Süleyman Bağdu, vefatının 13'inci yılında binlerce kişinin katılımı ile anıldı.

Şeyh Süleyman Bağdu anıldı

BATMAN - Batman'da 2006 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Zilan şeyhlerinde Şeyh Süleyman Bağdu, vefatının 13'inci yılında binlerce kişinin katılımı ile anıldı.
Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyünde düzenlenen anma törenine Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi katıldı. İlahiler ve dualarla anılan Şeyh Süleyman Bağdu'nun anma törenine katılan davetliler için yaklaşık 1 kilometrelik yer sofrası kuruldu. Babasının anma töreni ile ilgili konuşan Şeyh Selman Bağdu, "Rahmetli babamın 13'üncü seneyi devriyesini gerçekleştirdik. Türkiye'nin dört bir yanından, Karadeniz'den, Ege'den, İç Anadolu'dan, Marmara'dan, Doğu Anadolu'dan ve Güney Doğu Anadolu'dan misafirlerimiz kazasız bir şekilde geldiler. Bir kısmı yakın olanlar bugün, bir kısmı da yarın inşallah memleketlerine geri gidecekler. Sevgi, muhabbet ve hoşgörü içerisinde mevlidimizi gerçekleştirdik. Yaklaşık 7 bin 500 kişi katılım sağladı" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:13 Kaynak: İHA

Türkiye, Batman, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ziraat Türkiye Kupasında Eşleşmeler Belli Oldu Bakan Kurum, Poşetin Ardından Pet Şişe Kullanımını da Azaltmak İçin Harekete Geçti

Avustralyalı Giyim ve Aksesuar Markası Forever New, Türkiye'den Ayrılıyor Pansumanda 'Canını Acıttığı' İddiasıyla Sağlık Görevlisine Saldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 21:58:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şeyh Süleyman Bağdu Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]