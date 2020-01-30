Şeyh Süleyman Bağdu ölümünün 14'üncü yılında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şeyh Süleyman Bağdu ölümünün 14'üncü yılında anıldı - Son Dakika

Şeyh Süleyman Bağdu ölümünün 14'üncü yılında anıldı

6 saat önce

Batman'da, şeyh Süleyman Bağdu ölümünün 14'üncü yıl dönümünde anıldı.

Şeyh Süleyman Bağdu ölümünün 14'üncü yılında anıldı, System.String[]

Batman'da, şeyh Süleyman Bağdu ölümünün 14'üncü yıl dönümünde anıldı.


Şeyh Süleyman Bağdu'nun ölüm yıl dönümü nedeniyle Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyündeki Zilan Türbesi'nde anma programı düzenlendi. Türkiye'nin birçok farklı yerinden anmaya gelen binlerce vatandaş bir kilometrelik yer sofrasına yemek yedi. Her sene yapılan anma etkinliğinde onlarca kurban kesilerek gelen misafirlere ikram edildi. Türkiye'nin birçok bölgesinden ve yurt dışından gelen konuklar her sene anmaya geldiklerini ve dua ettiklerini belirtti.


Anma programı ile ilgili konuşan şeyh Selman Bağdu, "Babam 30 Ocak 2006 yılında rahmet etti. Rahmetli babam için yıl dönümü dolayısıyla mevlit verdik. Karadeniz'den, Ege'den İç Anadolu'dan Türkiye'nin dört tarafından misafirlerimiz gelmiş. Mevlit verdik, öğle namazımı kıldık. Yer sofrasında yemeğimizi yedik ve misafirlerimizi uğurladık. 14 yıldır babam rahmet etmiş. Her sene bu anmayı yapıyoruz" dedi. - BATMAN

Türkiye, Beşiri, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'den İdlib'teki son duruma ilişkin açıklama: 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti
Ali Babacan'dan yeni parti açıklaması: En kısa sürede huzurlarınızda olacağız Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 22:25:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şeyh Süleyman Bağdu ölümünün 14'üncü yılında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]