Seyhan'a 5 kardeş şehir - Son Dakika

Seyhan Belediyesi'nin Ocak ayı ikinci oturumunda 5 CHP'li belediye ile kardeş belediye olma kararı alındı.



Seyhan Belediye Meclisi Meclis 1. Başkanvekili Yasemen Çelik, katipler Duygu Atikaslan Ayçe ve Sultan Zeynep Erciyes başkanlığında açıldı. Oturuma başlamadan önce meclis katibi İYİ Parti'li Sultan Zeynep Erciyes'in katiplik görevinden istifa dilekçesi okundu. Başkan Çelik, Erciyes'in istifasını meclis başkanı olarak kabul etmediğini söyledi. Erciyes divandan kalkarak İYİ Parti Grubu sıralarına oturdu. CHP'li Leyla Karakaş, Meclis 1. yedek katip üyesi olarak divandaki yerini aldı. Meclis Başkanı Yasemen Çelik, Şubat ayı meclis toplantısında yeni asil katip üye seçiminin gündeme alınması gerektiğinden, Sultan Zeynep Erciyes'in görevine devam etmesini istedi. Bunun üzerine Erciyes yeniden divandaki yerini aldı.



Gündem dışı söz alan olmayınca gündemlere geçildi. Gündemin 4. Maddesinde Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'in 10. maddesi gereği kadro ihdas talebi ilgili komisyona oybirliği ile havale edildi.



Gündemin 5. Maddesinde Barış Mahallesi, 3 Nolu Çocuk ve Dinlenme Parkının "Barış Mahallesi Şehit Jandarma Er Fettah Çevikoğlu Çocuk ve Dinlenme Parkı olarak değiştirilmesiyle ilgili müşterek komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.



Gündemin 6-11. Maddelerinde ise kısa bir tartışma yaşandı. Adıyaman'ın Pınarbaşı, Malatya'nın Hekimhan, Adana'nın İmamoğlu, Osmaniye'nin Yarbaşı ve Aksaray'ın Saratlı Belediyeleri'nin kardeş belediye olma tekliflerine komisyonda İmamoğlu hariç hepsine ret verdiklerini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın Limoncu, bunun CHP Genel Merkezi'nin önerdiği bir yapılanma olduğunu, İmamoğlu dışındaki taleplerin doğru bir mantık olmadığını söyledi.



Meclis Başkanı Yasemen Çelik ise, "Keşke her belediye ile kardeş olsak. Kardeşin zararı olmaz. Belediyeler arasında yasal bir yapılanma bu, bir sakınca görmüyorum" dedi.



Daha sonra oylamaya geçildi. İmamoğlu ilçesi Cumhur İttifakının desteği ile oy birliği halinde kardeş belediye kabul edilirken diğer dört ilçe ise oy çokluğuyla kardeş belediye oldu.



Gündemin 12. Maddesinde Adana'daki sel felaketi nedeniyle İller Bankası tarafından belediyeye gönderilen ve emanette bekleyen 4 milyon liranın kullanılması için Başkan Akif kemal Akay'a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. - ADANA