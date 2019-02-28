Son Dakika Haberleri: Seyhan'a Yeni Bulvar

Seyhan'a Yeni Bulvar

28 dakika önce

Adana Büyükşehir Belediyesi, merkez Seyhan ilçesine doğu-batı aksında yeni bir bulvar kazandırdı.

Seyhan'a Yeni Bulvar, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediyesi, merkez Seyhan ilçesine doğu-batı aksında yeni bir bulvar kazandırdı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi'nde M1 Tepe Alışveriş Merkezi'nin doğu yönünde bin 863 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki Şehit Polis Şahin Polat Aydın Bulvarı'nda zemin, kanalizasyon ve yağmur suyu yatırımları tamamlandıktan sonra asfaltlama çalışmalarına başladı.

3'er şeritli çift yön olarak projelendirilen bulvarın sıcak karışım bitümlü asfaltla kaplanmasına başlandı. Şehit Polis Şahin Polat Aydın Bulvarı'nda toplam 2 bin 300 ton bitümlü sıcak karışım asfalt döşeneceği belirtildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, yeni açılan bu güzergah sayesinde Öğretmenler Bulvarı ile Abidin Dino Bulvarı'nı birbirine bağlamış oldu. Ayrıca Aliya İzzetbegoviç, Kıyıboyu Caddesi ve Ali Bozdoğanoğlu bulvarlarına da erişim verilip, dört yönde kesintisiz trafik akışı sağlandı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:54 Kaynak: İHA

Polis, Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu Şehit Babasını Dolandırmaya Çalışan 2 Şüpheliyi Muhtar Yakaladı

Sapık, 14 Yaşındaki Akrabasına Cinsel İstismarda Bulundu Konteynerden Çıkan Erkek Bacakları Olayının Detayları Belli Oldu! Cani Yeğen, Cinayeti İtiraf Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 10:22:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seyhan'a Yeni Bulvar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]