Seyhan Baraj Gölü'nde Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi
39 dakika önce
Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan cesedin, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Osman Anaçkaya'ya ait olduğu tespit edildi.
Adana
'da, Seyhan Baraj Gölü
'nde bulunan cesedin, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Osman Anaçkaya'ya ait olduğu tespit edildi. Polis
ekipleri, dün Çatalan
Batı Köprüsü yakınında gölden çıkartılarak Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Ekipler, cesedin 18 Aralık
2018'de otomobili köprü üzerinde terk edilmiş halde bulunan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Osman Anaçkaya'ya (62) ait olduğunu belirledi.
Anaçkaya'nın cenazesi, otopsi işleminin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Çatalan Batı Köprüsü'nden dün geçenler, gölde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edince durumu polise bildirmişti. Olay yerine sevk edilen Sualtı Grup Amirliği ekiplerince gölden çıkartılan ve üzerinde kimlik bulunmayan ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:46 Kaynak: AA
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