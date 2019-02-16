Son Dakika Haberleri: Seyhan Baraj Gölü'nde Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi

Seyhan Baraj Gölü'nde Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi

39 dakika önce

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan cesedin, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Osman Anaçkaya'ya ait olduğu tespit edildi.

Seyhan Baraj Gölü'nde Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi, System.String[]
Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan cesedin, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Osman Anaçkaya'ya ait olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, dün Çatalan Batı Köprüsü yakınında gölden çıkartılarak Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Ekipler, cesedin 18 Aralık 2018'de otomobili köprü üzerinde terk edilmiş halde bulunan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Osman Anaçkaya'ya (62) ait olduğunu belirledi.

Anaçkaya'nın cenazesi, otopsi işleminin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Çatalan Batı Köprüsü'nden dün geçenler, gölde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edince durumu polise bildirmişti. Olay yerine sevk edilen Sualtı Grup Amirliği ekiplerince gölden çıkartılan ve üzerinde kimlik bulunmayan ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:46 Kaynak: AA

Adli Tıp, Çatalan, Adana, Seyhan Baraj Gölü, 3. Sayfa
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