Seyhan Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

ADANA'da, Seyhan Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu. Gölden çıkarılan ceset, kimliğinin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. Göl kıyısında bulunan bir restoranda çalışanlar, su yüzeyinde erkek cesedi olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.Ceset, kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.