ADANA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ TEKİN; 'TELEF OLAN CİVCİVLERİ LABORATUVARA GÖNDERİYORUZ' - Son Dakika

ADANA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ TEKİN; 'TELEF OLAN CİVCİVLERİ LABORATUVARA GÖNDERİYORUZ'
22.07.2021 15:53
Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Seyhan Baraj Gölü kıyısında ölüme terk edilen civcivlerin olduğu bölgeyi inceledi.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Seyhan Baraj Gölü kıyısında ölüme terk edilen civcivlerin olduğu bölgeyi inceledi. Tekin, civcivleri araziye terk edenlerin vicdanla bağlarının olmadığını belirterek, Biz haber alır almaz ekiplerimizle geldik. Civcivlerin sulaması ve yemlemesi yapıldı. Civcivler buradan güvenli bir ortama götürülecek, karantinaya alınacak ve karantina süresi sonunda eğer sahibi çıkmazsa bir çiftçimize sahiplendirip bakımını üstlenmesini sağlayacağız. Böylece civcivlerin yaşaması yönünde elimizden geleni yapacağız. Birkaç civciv sıcaktan ve susuzluktan telef olmuştu. O civcivleri de laboratuvara gönderiyoruz. Onların da tahlillerini yaptırıp önlemleri alacağız diye konuştu.
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