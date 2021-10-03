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Son Dakika | Seyhan Baraj Gölü regülatör kapaklarında ceset bulundu - Son Dakika

Son Dakika | Seyhan Baraj Gölü regülatör kapaklarında ceset bulundu

03.10.2021 22:21

Son dakika haber: Adana'da Seyhan Baraj gölünde balık tutan kişiler regülatör kapaklarında erkek cesedi buldu.

Adana'da Seyhan Baraj gölünde balık tutan kişiler regülatör kapaklarında erkek cesedi buldu. Ceset dalgıç polisler tarafından çıkartıldı.

Olay, Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü DSİ'ye ait regülatör kapaklarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, baraj golünde balık tutan kişiler, kapakların orada ceset görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen asayiş polisleri de durumu sualtı polisine aktardı. Zodyak bot ile bölgeye geldi.

Suya giren dalgıç polis cesedi kapakların olduğu yerden çıkarttı. Çıkartılan erkek cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Yaklaşık 15 gündür su içerisinde olduğu tahmin edilen cesedin tanınmayacak hale geldiği öğrenildi.

Bulunan erkek cesedinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecekken yapılacak DNA testi ile kimliğine ulaşacağı belirtildi. Ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Son Dakika | Seyhan Baraj Gölü regülatör kapaklarında ceset bulundu
Son Dakika | Seyhan Baraj Gölü regülatör kapaklarında ceset bulundu
Son Dakika | Seyhan Baraj Gölü regülatör kapaklarında ceset bulundu
Son Dakika | Seyhan Baraj Gölü regülatör kapaklarında ceset bulundu
Son Dakika | Seyhan Baraj Gölü regülatör kapaklarında ceset bulundu
Son Dakika | Seyhan Baraj Gölü regülatör kapaklarında ceset bulundu
Son Dakika | Seyhan Baraj Gölü regülatör kapaklarında ceset bulundu

Seyhan Baraj Gölü, Seyhan, Adana, Baraj, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Seyhan Baraj Gölü regülatör kapaklarında ceset bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Seyhan Baraj Gölü regülatör kapaklarında ceset bulundu - Son Dakika
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