Seyhan Barajı ekonomiye 78 milyar lira katkı sağladı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 1956'da hizmete alınan Seyhan Barajı ekonomiye 78 milyar lira katkıda bulundu.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Adana'da tarımın gelişmesinde devasa bir etki oluşturan, şehir merkezindeki taşkınların önüne geçen ve kentin simgesi haline gelen Seyhan Barajı 8 Nisan 1956'da hizmete açıldı.

Baraj oluşturduğu göl alanıyla şehre görsellik ve dinlenme alanları sağlaması gibi birçok faydayı da beraberinde getirirken 65 yılda milli ekonomiye 78 milyar lira fayda sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Seyhan Barajının Hidroelektrik Santrali (HES) olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"600 kilometrelik uzunluğu ve yaklaşık 20 bin kilometrekarelik havza genişliğine sahip olan Seyhan Nehri üzerinde kurulmuş en önemli barajlardan birisi Seyhan Barajı ve HES'tir. Yapımına 1953 yılında başlanan, sulama ve enerji üretimi amaçlı olarak tasarlanan Seyhan Barajı, 8 Nisan 1956'da hizmete alınmıştı. Eski Adana olarak geçen yaklaşık 850 bin dekar araziyi ve Adana şehir merkezini taşkınlardan koruma görevini de üstlenen Seyhan Barajı, eğik kil çekirdekli toprak dolgu tipinde inşa edilmiştir. Barajın gövde hacmi 7,5 milyon metreküptür."

Baraj ve çevresinin 2006'da "Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" kapsamına alındığını, biyolojik çeşitliliği korunması gereken alan ilan edildiğini anımsatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Baraj sayesinde yıllık 350 milyon kilovatsaat enerji üretilmektedir. 1956 yılından bugüne kadar yıllık 730 bin kişinin elektrik enerjisi ihtiyacı karşılandı ve milli ekonomiye sadece enerji alanında 9 milyar liralık katkı sağlandı. Enerji faydasının yanı sıra hiç şüphesiz sergilemiş olduğu başarılı taşkın koruma hizmeti ve ova çiftçilerimiz için hayati öneme sahip sulama suyunun ana kaynaklarından birisi olarak görev yapması ile 69 milyar liralık taşkın koruma ve sulama faydası sağladı. Böylece 78 milyar liralık fayda Seyhan Barajı'ndan sağlanmış oldu."