Seyhan Barajı'ndan Bırakılan Su Miktarı Artırıldı

Adana'da Seyhan Barajı rezervuarında bulunan fazla suyun tahliye edildiği ancak aşırı yağışlar nedeniyle Seyhan Nehrine bırakılan su miktarının artırıldığı bildirildi.

Adana'da Seyhan Barajı rezervuarında bulunan fazla suyun tahliye edildiği ancak aşırı yağışlar nedeniyle Seyhan Nehrine bırakılan su miktarının artırıldığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, aşırı yağışlar nedeniyle Seyhan Barajı rezervuarında bulunan fazla su, 26 Aralık 2018 tarihinden bugüne kadar sürekli ve kontrollü olarak nehir yatağına bırakılarak tahliye ediliyor.



Ancak son 24 saat içerisinde yağan aşırı yağışlar dolayısıyla Seyhan Barajında su seviyesi yükseldiğinden bugünden itibaren, Seyhan Barajı'ndan, Seyhan Nehri'ne bırakılan su miktarında artma olacak.



Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından Seyhan Nehri seddeleri arasına ve sulama kanallarına girmemesi, nehre kıyısı olan yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların önlem alması, halkın tedbirli ve dikkatli olması gerektiği belirtildi. - ADANA

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