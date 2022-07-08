Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Buyruk, görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Buyruk, görevden uzaklaştırıldı

08.07.2022 23:18
Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Buyruk, görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Adana merkezli PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Funda Buyruk'u görevden uzaklaştırdı.

İçişleri Bakanlığı, Adana merkezli PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Funda Buyruk'u görevden uzaklaştırdı.

Adana merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Buyruk'un, PKK'nın sözde Çukurova bölge sorumlusu Mehmet Saruhan ile görüştüğü, belediyenin ek hizmet binasını bir derneğe tahsis ettiği, bu derneğin PKK propagandası yapılan toplantılarına katıldığı belirlendi. Ayrıca Buyruk'un etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin yakınlarını belediyede işe aldırdığı ve aynı kişilere belediye üzerinden yardımda bulunulmasını sağladığı tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Buyruk'un, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, soruşturmanın selameti için görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Bunun üzerine Funda Buyruk, geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Seyhan, Adana, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Buyruk, görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

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