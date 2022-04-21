Seyhan Belediye Başkanı Akay'a iftarda saldırı - Son Dakika

Adana'nın Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, katıldığı iftar programında bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde belediyenin verdiği toplu iftar yemeğine katılan Seyhan Belediyesi Başkanı Akif Kemal Akay, altı kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıda aldığı yumruk darbeleriyle Akay'ın suratında yaralanmaları olduğu öğrenildi. Akay'a saldıran kişilerin ise henüz kimliği tespit edilemedi. - ADANA