Seyhan Belediye Başkanı Akay'a iftarda saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

Seyhan Belediye Başkanı Akay'a iftarda saldırı

21.04.2022 20:26
Seyhan Belediye Başkanı Akay'a iftarda saldırı

Adana'nın Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, katıldığı iftar programında bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Adana'nın Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, katıldığı iftar programında bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde belediyenin verdiği toplu iftar yemeğine katılan Seyhan Belediyesi Başkanı Akif Kemal Akay, altı kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıda aldığı yumruk darbeleriyle Akay'ın suratında yaralanmaları olduğu öğrenildi. Akay'a saldıran kişilerin ise henüz kimliği tespit edilemedi. - ADANA

YORUMLAR
500
Adana'da eşini bıçakla öldüren sanık, hakim karşısında Adana'da eşini bıçakla öldüren sanık, hakim karşısında Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 15 yıl hapis cezası verildi Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 15 yıl hapis cezası verildi

Dağlıoğlu Mahallesi, Akif Kemal Akay, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyhan Belediye Başkanı Akay'a iftarda saldırı - Son Dakika


Son Dakika
20:33 Twitter'ı satın almak için Elon Musk, 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladı
20:26 Koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 354 yeni vaka tespit edildi
20:26 Türkiye'den Irak'a 'Pençe-Kilit' notası!
19:56 Fenerbahçe, Nwakaeme ile prensip anlaşmasına vardı
19:24 Dünyaca ünlü futbolcu Harry Maguire evinde bomba paniği yaşadı
18:56 CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya eleştiri: Ne yapmaya çalışıyorsunuz, Türkiye'de tekrar bombalar mı patlayacak?
18:44 Antalyaspor'dan Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk'e yanıt
18:31 Rusya'dan ABD'ye yaptırım! Listede Kamala Harris ve Zuckerberg de var
18:00 Sponsor bulamadığını söyleyen şampiyon yarışmacıya Fatih Altaylı: Keşke Suriyeli olsaydın, belki yardım ederlerdi
15:50 Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 20:42:44. #1.11#
SON DAKİKA: Seyhan Belediye Başkanı Akay'a iftarda saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement