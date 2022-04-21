Seyhan Belediye Başkanı Akay'a iftarda yumurtalı saldırı - Son Dakika
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Seyhan Belediye Başkanı Akay'a iftarda yumurtalı saldırı

21.04.2022 21:26
Seyhan Belediye Başkanı Akay'a iftarda yumurtalı saldırı

ADANA'nın merkez Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Akif Kemal Akay, belediyenin düzenlediği iftar programında bir grubun yumurtalı saldırısına uğradı.

ADANA'nın merkez Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Akif Kemal Akay, belediyenin düzenlediği iftar programında bir grubun yumurtalı saldırısına uğradı. Olay sonrası yayınladığı videoyla açıklama yapan Başkan Akay, kendisine yumurtalı saldırı yapıldığını, önemli bir durum olmadığını belirtti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ile saldırıyı kınadı.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde Seyhan Belediyesi'nin düzenlediği toplu iftar programı Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve yaklaşık bin kişinin katılımıyla başladı. İddiaya göre, yemek sırasında bir grup Başkan Akay'a yaklaşarak ona yumurta fırlattı. Saldırgan grup belediye başkanının korumaları ve iftara katılan mahalleli tarafından durduruldu. Saldırı sonrası üzerini değiştiren Başkan Akay, geri dönerek iftar yemeğine devam etti.

'YAPANLAR KAÇMAK ZORUNDA KALDI'Olay sonrası yayınladığı videoyla açıklama yapan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, gün aşırı yaptıkları iftar programında tatsız bir olay yaşandığını belirtti. Yaptıkları hizmetlerden rahatsız olan bazı kişilerin kendilerine az hizmet yapıldığını iddia ederek bu olayı gerçekleştirdiklerini kaydeden Akay, "Olayın tamamı bu. Ondan sonra bin kişiyi aşan mahalle halkıyla yemeğimize devam ettik. Herkes bu olayı fazlasıyla protesto etti. Yapanlar da kaçmak zorunda kaldı. Bunlar siyasetin veya toplumsal yapıların bir parçası maalesef. Olmasa daha iyi olur. Hiçbir sıkıntımız yok. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte hizmetlerimizden rahatsız olanlar, başka hesaplar yapanlar elbette olacak. Kimse bizi bu yoldan döndürme şansına da hakkına da sahip değil" diye konuştu.ÖMER ÇELİK'TEN SALDIRIYA TEPKİ

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu saldırıyı kınayarak, "Adana Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Taciz ve kaba kuvvet bir çözüm yöntemi değildir. Kaba kuvveti asla mazur görmeyiz" ifadelerini kullandı.


Seyhan Belediye Başkanı Akay'a iftarda yumurtalı saldırı
Seyhan Belediye Başkanı Akay'a iftarda yumurtalı saldırı
Seyhan Belediye Başkanı Akay'a iftarda yumurtalı saldırı
Seyhan Belediye Başkanı Akay'a iftarda yumurtalı saldırı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Seyhan Belediye Başkanı Akay'a iftarda yumurtalı saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyhan Belediye Başkanı Akay'a iftarda yumurtalı saldırı - Son Dakika
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