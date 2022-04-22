Seyhan Belediye Başkanı Akay'a yumurtalı saldırıyla ilgili 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Seyhan Belediye Başkanı Akay'a yumurtalı saldırıyla ilgili 4 zanlı yakalandı

22.04.2022 15:58

Adana'nın Seyhan ilçesi Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a, dün katıldığı iftar programında düzenlenen yumurtalı saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a, dün katıldığı iftar programında düzenlenen yumurtalı saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Dağlıoğlu Mahallesi'nde Seyhan Belediyesince düzenlenen iftara katılan Akay'a tepki göstererek yumurta attığı ileri sürülen 4 zanlının kimliğini belirledi.

Ekipler, olaya karıştığı öne sürülen Mehmet A, Ferhat D, Yasin Ç. ve Fırat K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyette, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere belediyeden yardım kolisi talebinde bulundukları ancak istediklerinden daha az koli gönderilmesi üzerine duruma tepki göstererek yumurtalı saldırı düzenledikleri yönünde ifade verdikleri öğrenildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a dün katıldığı iftar programında bir grup tarafından tepki gösterilmiş ve yumurta atılmıştı. Saldırıda burnuna yumurta isabet eden Akay, şüpheliler hakkında şikayetçi olmuştu.

Seyhan Belediye Başkanı Akay'a yumurtalı saldırıyla ilgili 4 zanlı yakalandı
Seyhan Belediye Başkanı Akay'a yumurtalı saldırıyla ilgili 4 zanlı yakalandı
Seyhan Belediye Başkanı Akay'a yumurtalı saldırıyla ilgili 4 zanlı yakalandı
Seyhan Belediye Başkanı Akay'a yumurtalı saldırıyla ilgili 4 zanlı yakalandı
Seyhan Belediye Başkanı Akay'a yumurtalı saldırıyla ilgili 4 zanlı yakalandı

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SEYHAN BELEDİYE BAŞKANI AKAY'A İFTARDA YUMURTALI SALDIRI SEYHAN BELEDİYE BAŞKANI AKAY'A İFTARDA YUMURTALI SALDIRI

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seyhan Belediye Başkanı Akay'a yumurtalı saldırıyla ilgili 4 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyhan Belediye Başkanı Akay'a yumurtalı saldırıyla ilgili 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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