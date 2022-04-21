Seyhan Belediye Başkanı Akay'a yumurtalı saldırı - Son Dakika
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Seyhan Belediye Başkanı Akay'a yumurtalı saldırı

21.04.2022 21:21
Seyhan Belediye Başkanı Akay'a yumurtalı saldırı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinin belediye başkanı Akif Kemal Akay'a katıldığı bir iftar programında yumurtalı saldırı düzenlendi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinin belediye başkanı Akif Kemal Akay'a katıldığı bir iftar programında yumurtalı saldırı düzenlendi.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde belediye tarafından düzenlenen iftara katılan Akay'a 4-5 kişi oldukları belirlenen grup tarafından tepki gösterilerek yumurta atıldı.

Yumurta Akay'ın burnuna geldi. Akay, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

Akay, yaptığı açıklamada, günaşırı yaptıkları iftar programlarından birinde bugün tatsız olay yaşandığını belirtti.

Kendisine atılan yumurtanın burnuna isabet ettiğini dile getiren Akay, şunları söyledi:

"Saldırı demeyelim buna bir yumurta attılar. Olayın tamamı bu. Ondan sonra zaten yemeğimize devam ettik, mahalle halkıyla birlikte. 1000 kişiyi aşan bir topluluk içerisinde zaten herkes bu olayı fazlasıyla protesto etti. Yapanlar da bu sırada kaçmak zorunda kaldılar." dedi.

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Akay'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çelik mesajında, "Adana Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Taciz ve kaba kuvvet bir çözüm yöntemi değildir. Kaba kuvveti asla mazur görmeyiz. " ifadesini paylaştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seyhan Belediye Başkanı Akay'a yumurtalı saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyhan Belediye Başkanı Akay'a yumurtalı saldırı - Son Dakika
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