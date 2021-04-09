Seyhan Belediye Başkanı Akay'dan 2 yıllık değerlendirme toplantısı - Son Dakika

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 2 yıllık görev süresince yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bir otelin toplantı salonunda, gazeteciler ve meclis üyeleriyle bir araya gelen Akay, 2 yıl boyunca Seyhan Belediyesince yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Akay, çalışmaların ve tamamlanan projelerin sunumunu yaparak, halkın huzuru, mutluluğu, refahı için çalıştıklarını söyledi.

Göreve geldiklerinde ilk hedeflerinin yarım kalan projeleri tamamlamak olduğunu anlatan Akay, "Hanedan Kültür Evi, Şakirpaşa Kültür Merkezi, Akkapı Mahalle Merkezi gibi 22 projeyi tamamladık." dedi.

Akay, "üreten belediye" anlayışıyla çalıştıklarını ve üretirken gelir elde ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tasarruf ederek ve üreterek, kısıtlı imkanları doğru kullanarak az parayla çok iş yaptık. Bugün kurduğumuz Dikimevi'nde hem kendi işçilerimizin hem diğer belediyelerin işçi kıyafetlerini, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara kıyafet, bez maske, çanta, eşarp, seccade ve daha birçok ürünü imal ediyoruz. Semt pazarlarından topladığımız organik artıkları kompost tesislerimizde gübreye dönüştürüyoruz. Kendi atölyemizde ürettiğimiz boyalarla hem belediyemizin boya ihtiyacını karşılıyoruz hem de diğer kamu kurumlarıyla paylaşıyoruz. Belediye kreşlerimizde çocuklar için oyuncak üretiyoruz. Çok düşük maliyetlerle kurduğumuz tesislerde imal ettiğimiz ürünleri hem paylaşıyoruz hem de belediyemize gelir elde ediyoruz."