Seyhan Belediye Başkanı Akay'dan işçilere ziyaret - Son Dakika

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, işçilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mesai öncesinde işçileri ziyaret eden Akay, onlara sabah çorbası ikramında bulundu.

Her zaman emeğin ve emekçinin yanında olduklarını ifade eden Akay, şunları kaydetti:

" Türkiye'de işçilere karşı yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren ender belediyelerdeniz. İşçilerin alın teri kurumadan haklarını verebiliyor olmak bizi mutlu ediyor. Daha güzel ve daha yaşanabilir bir Seyhan için ürettiğimiz hizmetleri, çalışma arkadaşlarımızla birlikte ortaya koyuyoruz. Emek ile şekillenen, alın teri ile değerlenen hizmetleri ortaya koyan emekçi kardeşlerimiz bizim en büyük destekçimizdir."