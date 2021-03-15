Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın eşi koronadan hayatını kaybetti - Son Dakika

Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın eşi koronadan hayatını kaybetti
15.03.2021 22:03
Adana'nın Seyhan İlçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın 70 yaşındaki eşi Nesrin Akay, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Adana'nın Seyhan İlçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın 70 yaşındaki eşi Nesrin Akay, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın eşi Nesrin Akay, 92 önce yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandı. Durumu ağırlaşan Akay, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Nesrin Akay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nesrin Akay'ın cenazesinin yarın ikindi namazını müteakip Kabasakal Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - ADANA
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