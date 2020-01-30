Seyhan Belediye Başkanı Akay, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Seyhan Belediye Başkanı Akay, muhtarlarla bir araya geldi

6 saat önce

Seyhan Belediyesi tarafından düzenlenen bölge muhtarlar toplatıları devam ediyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akay, muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Seyhan Belediyesi tarafından düzenlenen bölge muhtarlar toplatıları devam ediyor.

Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Belediye Meclis Salonunda iki oturumda gerçekleşen toplantıda 55 muhtarla bir araya geldi, görüş alışverişinde bulundu.

Akay, yaptığı konuşmada, muhtarların halkın temsilcisi, kendilerinin de en yakın çalışma arkadaşları olduğunu belirtti.

Akay, "Asfalt konusunda ciddi çalışmamız var. 96 mahallenin ihtiyacını aynı anda gideremeyiz. Buna ne zaman, ne de araç gereç yeter. Bunun için bir planlama gerekiyor. Bu toplantılardaki istişarelerimiz planlama konusunda bize yol gösterecek." diye konuştu.

Toplantıda muhtarlar semt pazarı, asfalt, park bakımı ve muhtarlık binası ihtiyaçları gibi konularda taleplerini aktardı.

Seyhan Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:48 Kaynak: AA
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