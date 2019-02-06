Seyhan Belediye Meclisi Çalışmalarını Sürdürdü
1 saat önce
Seyhan Belediye Meclis Şubat ayının üçüncü birleşiminde 8 maddeyi ilgili komisyonlara gönderdi.
Seyhan
Belediye Meclis Şubat ayının üçüncü birleşiminde 8 maddeyi ilgili komisyonlara gönderdi.
Seyhan Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Yusuf Akıncı, Yasemin Çelik
ve Nurul Feda İnep başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların yapılmadığı mecliste 8 madde teklif olması nedeniyle oybirliği ile ilgili komisyonlara gönderildi.
Seyhan Belediye Meclisi çalışmalarına 7 Şubat 2019 tarihinde saat 17.00'de devam edecek. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:02 Kaynak: İHA
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