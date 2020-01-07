Seyhan Belediye Meclisi'nde su baskınları konuşuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seyhan Belediye Meclisi'nde su baskınları konuşuldu - Son Dakika

Seyhan Belediye Meclisi'nde su baskınları konuşuldu

6 saat önce

Seyhan Belediye Meclisi 2020 Ocak ayının ilk toplantısını yaptı.

Seyhan Belediye Meclisi'nde su baskınları konuşuldu, System.String[]

Seyhan Belediye Meclisi 2020 Ocak ayının ilk toplantısını yaptı. Meclisteki konuşmaları Adana'da 24-26 Aralık tarihlerinde yapan aşırı yağmurdan dolayı meydana gelen zararlar oluşturdu.


Başkan Akif Kemal Akay, katipler Duygu Ayçe Atikaslan ve Sultan Zeynep Erciye başkanlığında toplanan Seyhan Belediye Meclisinde gündem dışı konuşmalar yapıldı.


CHP Grup Başkanvekili Fadime Geçioğlu, AK Parti Gurp Başkanvekili Yalçın Limoncu ve MHP Meclis Üyesi Şehmus Uçar'ın gündem dışı konuşmalarından sonra söz alan CHP'li Güngör Geçer, "Sel gibi felaketler kapıya dayandığında önleminizi önceden almadıysanız sonuçlara seyirci kalırsınız. Kaçınılmaz son, depremde de böyledir. Kimi zaman kader denilen şey aslında ihmaldir, eksiktir. Bize düşen görev; eksiklikleri bir an önce tespit edip vatandaşlarımıza o hizmeti götürebilmektir" dedi.


Geçer şöyle devam etti:


"Kentimizdeki olağanüstü durum ve doğal afet sonrası zarar gören tarım alanları çiftçinin geleceğe dair planlarını da tam anlamıyla alt üst etti. Çiftçinin üretime ve istihdama katkı koyması adına Adana, acilen afet bölgesi ilan edilmeli, çiftçinin doğal afetten doğan zararları zaman geçirilmeden ödenmelidir. Belediyelerimiz özellikle narenciye ürünlerinin elde kalmaması için bir kampanya başlatmalıdır. Bu girişim hem çiftçimizi koruyacak, hem narenciye ürünlerine rağbeti artıracaktır."


"Doğal afetten en çok yara alan tarım işçilerimiz oldu"


CHP Meclis Üyesi Güngör Geçer, diğer önemli bir sorunun da kentte yaşayan, gıdaya erişimi kolaylaştıran, büyük emekler veren tarım işçileri olduğunu belirterek, "Sağlık, eğitim, barınma haklarından yoksun ortamlarda yaşam mücadelesi veren tarım işçilerimiz doğal afette en çok yara alan vatandaşlarımız oldu. Yatacak yerleri dahi yoktu. Sosyal belediyecilik anlayışından hareketle aynı yerde 10-15 yıldan bu yana tarım işçiliği yapan, tam anlamıyla ilkel koşullarda yaşayan tarım işçilerinin sorunlarına çözüm bulmak zorundayız. Kalıcı prefabrik konutlarla birlikte, işçi ailelerinin çocuklarının eğitime kazandırılmasından düzenli sağlık hizmetine kadar atacağımız adımlar tarım işçi ailelerimizin yaralarını sarmaya yönelik önemli bir karar çıkması gerektiğini düşünüyorum. Tarım işçilerinin sorunlarını tespit komisyonu kurulup, bir yardım kampanyasının başlatılmasını teklif ediyorum. Bu konuda meclisimizin atacağı adımların tüm Adana'ya ve sonra da Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum."


Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, daha sonra muhalefet meclis üyelerinin çeşitli konulardaki sorularını cevaplandırdı.


CHP'li Meclis Üyesi Güngör Geçer'in tarım işçilerinin sorunlarını tespit komisyonu kurulması teklifi ile CHP'li Fadime Geçioğlu'nun sunduğu bir teklifi gündeme alındı.


Gündemin birinci maddesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince denetim komisyonu üye seçimi gerçekleştirildi. Kapalı oy açık sayım sonunda 5 kişiden oluşacak denetim kuruluna Kemal Çelik, Süleyman Sözütek, Leyla Karakaş, Şule Özülkü ve Niyazi Yüksel seçildi. Aday olmamasına rağmen MHP'li Şehmus Uçar'a 5 ve Sinan Altun'a da 2 oy çıktı.


Gündemin ikinci maddesinde, sözleşmeli personel ücret tespiti ile gündemin üçüncü maddesi olan su baskını felaketi nedeniyle İller Bankası'ndan Seyhan Belediyesi'ne gönderilen ve emanette bekletilen 4 milyon liralık şartlı bağışın kabulü için belediye başkanına yetki verilmesi teklifleri komisyonlara sevki oy birliği halinde kabul edildi.


Seyhan Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 17.00'de devam edecek. - ADANA

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi
Çin ABD'nin tarım ürünlerine milyarlarca dolar harcamayacak Yumurtada toptan satışta KDV indirimi sevindirdi Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı ile uyumlular" sözlerinin ardından Babacan cephesinden ittifak açıklaması geldi

Son Dakika Haberleri
16:42 Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu - Son Dakika
16:42 Malatya merkezli suç örgütü operasyonu 18 gözaltı - Son Dakika
16:42 İsrail 2019'da Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 521 evi yıktı - Son Dakika
16:38 İpekyolu Belediyesinden ölçü ve ayar birimleri kontrolü - Son Dakika
16:37 Üniversite öğrencileri İzmir'deki büyük fuarda iş dünyasıyla buluşacak - Son Dakika
15:24 İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
14:19 Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 16:47:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Seyhan Belediye Meclisi'nde su baskınları konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]