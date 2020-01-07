Seyhan Belediye Meclisi'nde su baskınları konuşuldu - Son Dakika

Seyhan Belediye Meclisi 2020 Ocak ayının ilk toplantısını yaptı. Meclisteki konuşmaları Adana'da 24-26 Aralık tarihlerinde yapan aşırı yağmurdan dolayı meydana gelen zararlar oluşturdu.



Başkan Akif Kemal Akay, katipler Duygu Ayçe Atikaslan ve Sultan Zeynep Erciye başkanlığında toplanan Seyhan Belediye Meclisinde gündem dışı konuşmalar yapıldı.



CHP Grup Başkanvekili Fadime Geçioğlu, AK Parti Gurp Başkanvekili Yalçın Limoncu ve MHP Meclis Üyesi Şehmus Uçar'ın gündem dışı konuşmalarından sonra söz alan CHP'li Güngör Geçer, "Sel gibi felaketler kapıya dayandığında önleminizi önceden almadıysanız sonuçlara seyirci kalırsınız. Kaçınılmaz son, depremde de böyledir. Kimi zaman kader denilen şey aslında ihmaldir, eksiktir. Bize düşen görev; eksiklikleri bir an önce tespit edip vatandaşlarımıza o hizmeti götürebilmektir" dedi.



Geçer şöyle devam etti:



"Kentimizdeki olağanüstü durum ve doğal afet sonrası zarar gören tarım alanları çiftçinin geleceğe dair planlarını da tam anlamıyla alt üst etti. Çiftçinin üretime ve istihdama katkı koyması adına Adana, acilen afet bölgesi ilan edilmeli, çiftçinin doğal afetten doğan zararları zaman geçirilmeden ödenmelidir. Belediyelerimiz özellikle narenciye ürünlerinin elde kalmaması için bir kampanya başlatmalıdır. Bu girişim hem çiftçimizi koruyacak, hem narenciye ürünlerine rağbeti artıracaktır."



"Doğal afetten en çok yara alan tarım işçilerimiz oldu"



CHP Meclis Üyesi Güngör Geçer, diğer önemli bir sorunun da kentte yaşayan, gıdaya erişimi kolaylaştıran, büyük emekler veren tarım işçileri olduğunu belirterek, "Sağlık, eğitim, barınma haklarından yoksun ortamlarda yaşam mücadelesi veren tarım işçilerimiz doğal afette en çok yara alan vatandaşlarımız oldu. Yatacak yerleri dahi yoktu. Sosyal belediyecilik anlayışından hareketle aynı yerde 10-15 yıldan bu yana tarım işçiliği yapan, tam anlamıyla ilkel koşullarda yaşayan tarım işçilerinin sorunlarına çözüm bulmak zorundayız. Kalıcı prefabrik konutlarla birlikte, işçi ailelerinin çocuklarının eğitime kazandırılmasından düzenli sağlık hizmetine kadar atacağımız adımlar tarım işçi ailelerimizin yaralarını sarmaya yönelik önemli bir karar çıkması gerektiğini düşünüyorum. Tarım işçilerinin sorunlarını tespit komisyonu kurulup, bir yardım kampanyasının başlatılmasını teklif ediyorum. Bu konuda meclisimizin atacağı adımların tüm Adana'ya ve sonra da Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum."



Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, daha sonra muhalefet meclis üyelerinin çeşitli konulardaki sorularını cevaplandırdı.



CHP'li Meclis Üyesi Güngör Geçer'in tarım işçilerinin sorunlarını tespit komisyonu kurulması teklifi ile CHP'li Fadime Geçioğlu'nun sunduğu bir teklifi gündeme alındı.



Gündemin birinci maddesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince denetim komisyonu üye seçimi gerçekleştirildi. Kapalı oy açık sayım sonunda 5 kişiden oluşacak denetim kuruluna Kemal Çelik, Süleyman Sözütek, Leyla Karakaş, Şule Özülkü ve Niyazi Yüksel seçildi. Aday olmamasına rağmen MHP'li Şehmus Uçar'a 5 ve Sinan Altun'a da 2 oy çıktı.



Gündemin ikinci maddesinde, sözleşmeli personel ücret tespiti ile gündemin üçüncü maddesi olan su baskını felaketi nedeniyle İller Bankası'ndan Seyhan Belediyesi'ne gönderilen ve emanette bekletilen 4 milyon liralık şartlı bağışın kabulü için belediye başkanına yetki verilmesi teklifleri komisyonlara sevki oy birliği halinde kabul edildi.



Seyhan Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 17.00'de devam edecek. - ADANA