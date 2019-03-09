Son Dakika Haberleri: Seyhan Belediye Meclisi Üyeleri Son Oturumda Helalleşti

Seyhan Belediye Meclisi Üyeleri Son Oturumda Helalleşti

50 dakika önce

Seyhan İlçe Belediye Meclisi'nin beş yıllık çalışmasının son toplantısında konuşan Meclis üyeleri birbirlerinden helallik dilediler.

Seyhan Belediye Meclisi Üyeleri Son Oturumda Helalleşti, System.String[]
Seyhan İlçe Belediye Meclisi'nin beş yıllık çalışmasının son toplantısında konuşan Meclis üyeleri birbirlerinden helallik dilediler.

Mart ayının son oturumu Meclis 1. Başkanvekili Yusuf Akıncı, meclis katipleri Yasemin Çelik ve Nurul Feda İnep başkanlığında yapıldı. Gündem dışı söz alan Meclis 1. Başkanvekili Yusuf Akıncı, CHP Gurubu adına Elif Uzun, AK Parti Gurubu adına Yalçın Limoncu, MHP Gurubu adına Rahmi Benli, HDP Gurubu adına Sabahattin Okuducu ve AK Partili Serap Torun, Meclis katibi MHP'li Nurul Feda İnep, hem 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladılar hem de 60 aylık meclis çalışmaları sırasında bilerek veya bilmeyerek birbirlerini kırmış olabileceklerini belirterek, haklarını helal etmelerini istediler.

Meclis 1. Başkanvekili Yusuf Akıncı, başkanlık divanından inerek kürsüye geçti ve konuşmasında Seyhan Belediye Meclisi'nin tarihe geçtiğini, TBMM'yi gölgede bırakacak şekilde görevini layıkıyla yerine getirdiğini söyledi.

Yapılan diğer konuşmalardan sonra 7 gündem maddesinden 4'ü oybirliği halinde ilgili komisyonlara, 3 madde ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Yusuf Akıncı kısa veda konuşmasında Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın önümüzdeki, günlerde meclis üyeleri ile yemekte bir araya gelerek veda edeceğini açıkladı.

Akıncı'nın meclis toplantısını kapatmasından sonra meclis üyeleri, önce meclis salonunda, daha sonra da Seyhan Belediye Meclisi önünde topluca hatıra fotoğrafı çektirdiler. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:48 Kaynak: İHA

Yasemin Çelik, Seyhan, Güncel
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