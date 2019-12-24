Seyhan Belediyesi, evini su basan halkı konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seyhan Belediyesi, evini su basan halkı konuk edecek - Son Dakika

Seyhan Belediyesi, evini su basan halkı konuk edecek

6 saat önce

Adana'da meteorolojinin "etkili ve sürekli yağış" uyarısının hemen ardından tüm birimleriyle teyakkuza geçen Seyhan Belediyesi ekipleri, halkın, Adana Büyükşehir Belediyesinin ve ASKİ ekiplerinin yanında oldu.

Seyhan Belediyesi, evini su basan halkı konuk edecek, System.String[]

Adana'da meteorolojinin "etkili ve sürekli yağış" uyarısının hemen ardından tüm birimleriyle teyakkuza geçen Seyhan Belediyesi ekipleri, halkın, Adana Büyükşehir Belediyesinin ve ASKİ ekiplerinin yanında oldu.


Şiddetli yağış nedeniyle rögarlar yağmur suyunu çekemeyince sokak ve caddelerde su baskınları oldu. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, ilçedeki mahallelerde yaşanan su baskını olumsuzluklarının aşılması için personelle birlikte vatandaşın yanında oldu. Çalışmaları denetleyen Başkan Akay, belediyeye bağlı tüm ekipleri, olağan dışı yağış nedeniyle görevlendirdi.


Yağmurluk ve çizmesini giyerek su baskını yaşanan ilçedeki mahalleri gezen Başkan Akay, belediyenin iş makineleri ve personeliyle birlikte su baskınından etkilenen halkın yaşadığı olumsuzluğa anında müdahale edilmesini sağladı. Ekipler, mağdur vatandaşlara yardım ederken yağmur suyu giderleri açılarak suyun tahliye edilmesi sağlandı. Kendileriyle birlikte giderleri temizleyen, su tahliyesi için kendileriyle birlikte çalışan Başkan Akay'a teşekkür etti.


Şiddetli ve sürekli yağış nedeniyle Seyhan'da akşam saatlerine kadar metrekareye yaklaşık 150 kilogram yağış düştü. Seyhan Belediyesi İşletme, Fen İşleri, Temizlik, Park Bahçeler ve Sosyal İşler müdürlüklerinden oluşturulan ekipler yağış nedeniyle oluşan su baskınlarının olumsuz etkilerinin giderilmesi için mağdur halkın destekçisi oldu. Belediye ekipleri yağış süresince teyakkuzda kalmaya devam edecek.


Seyhan Belediyesi ayrıca yaşanan olumsuzluklar nedeniyle evi su basan halkın, kültür-taziye evlerinde konuk edileceğini duyurdu. Açıklamada, "Kentimizde yaşanan yoğun yağış nedeniyle evlerini su basan ve evi olmayan tüm vatandaşlarımızın konaklama ve yiyecek ihtiyacını karşılamak üzere Kültür-Taziye Evlerimizin kapıları 3 gün boyunca açık tutulacaktır." - ADANA

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:14 Kaynak: İHA
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