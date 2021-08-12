Seyhan Belediyesi'nde emekli olanlara plaket verildi - Son Dakika

Seyhan Belediyesi bünyesinde görev yapıp emekli olan emekçilere Belediye Başkanı Akif Kemal Akay teşekkür plaketi takdim edip, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Seyhan Belediyesi'nde görev yapıp emekli olan çalışanlara plaket töreni düzenlendi. Seyhan Belediyesi nikah salonunda gerçekleştirilen törende Başkan Akay yaptığı konuşmada, insanların çalıştıkları kurumla özdeşleşmesinin önemini vurguladı. Akay, "Bir kurumda çalışıp, emek harcayarak işimizi tamamlıyorsak bence bu iş diğer işlerden çok daha kutsaldır. Diğer arkadaşlarımız da mensup oldukları kuruma gerçekten sahip çıkarsa, ülke, toplum ve refah adına çok ciddi şeyler elde edilmiş olur. Umuyorum kalan arkadaşlarımız da kurumsal olarak bu hazzı taşırlar ve inşallah biz de bu günleri görürüz. Hepinize toplum adına yaptığınız hizmet adına teşekkür ediyor, mutlu bir emeklilik hayatı diliyorum" dedi.

Akay, daha sonra Seyhan'a ve Seyhanlıya özveriyle ve fedakarca hizmet eden çalışanlara teşekkür plaketi takdim etti. Emekli olan emekçiler ise buruk bir mutluluk yaşadı. - ADANA