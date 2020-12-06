Seyhan Belediyesi'nden müzisyen ve ses sanatçılarına destek - Son Dakika

Adana'nın Seyhan Belediyesi, müzisyen ve ses sanatçılarına maddi ve manevi destek olabilmek amacıyla "Seyhanlı için söyle" projesi kapsamında konser organizasyonu düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, salgın önlemleri çerçevesinde düğünlerin yapılamaması ve müzikli restoranların kapanmasıyla müzisyen ve ses sanatçılarının işsiz kaldığı belirtildi.

Büyük mağduriyet yaşayan yerel müzisyenler ile ses sanatçılarına yönelik "Seyhanlı için söyle" projesi kapsamında konserler organize edildiğinin kaydedildiği açıklamada, Yaşar Kemal Kültür Merkezi sahnesinde gerçekleştirilen konserlerin canlı olarak internetten yayınlandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, çağdaş ve sosyal belediyeciliğin temellerinden birinin kültür ve sanat olduğunu belirtti.

Akay, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle tüm dünyada ekonomik sıkıntı yaşanıyor. Bu süreçten en çok etkilenenlerden olan kültür ve sanat emekçilerini imkanlarımız ölçüsünde destekliyoruz. Projemizle kültür ve sanat emekçilerimizi maddi ve manevi olarak desteklerken, internetten yayınladığımız konserlerle de kısıtlamalar nedeniyle evinde kalması gereken halkımıza alternatif bir eğlence imkanı sunuyoruz."