Seyhan Belediyesi'nden ücretsiz kurban kesimi - Son Dakika

Seyhan Belediyesi, Kurban Bayramı'nda 3 bin kurban kesimini ücretsiz yapacak.

Seyhan Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi halkın temiz, sağlıklı hijyenik bir ortamda kurban alabilmesi ve kesebilmesi için önlemlerini aldı. Bu çerçevede belirlenen kurban satış yerlerindeki yoğunluk sürüyor. Kurbanını alan vatandaşın şimdi de dini vecibesini yerine getirme heyecanı sardı. Seyhan Belediyesi vatandaşa kolaylık sağlamak adına 3 bin kurbanı ücretsiz kesecek. Dini kurallara uygun gerçekleşecek ücretsiz kesimler randevu sistemiyle gerçekleşecek. Kurbanımı kesmek isteyen vatandaş Seyhan Belediyesinin 0 322 432 74 74 (Dahili 1333) nolu telefonu arayarak önceden ismini yazdırması yeterli olacak.

Seyhan Belediyesi kurban kesim yerleri:

Gürselpaşa Mahallesi - Kıyıboyu Semt pazarı yanı, Şakirpaşa Mahallesi - Semt Pazarı yanı, 2000 Evler Mahallesi - Gülen Özkan Cami karşısı, Emek Mahallesi - Kapalı Semt Pazarı, Yeşilyurt Mahallesi - Evren Sitesi yanı, Gülbahçesi Mahallesi - Havaalanı bitimi Semt pazarı, Fatih Mahallesi - Semt pazarı, Pınar Mahallesi- Kapalı Semt pazarı, Yeşiloba Kapalı Semt pazarı, Döşeme Mahallesi - SGK binası yanı ve Gürselpaşa 2 Nolu Semt pazarı. - ADANA