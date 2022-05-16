Seyhan Belediyesi'nden üreticilere ücretsiz fidan dağıtımı - Son Dakika
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Seyhan Belediyesi'nden üreticilere ücretsiz fidan dağıtımı

16.05.2022 16:14
Seyhan Belediyesi'nden üreticilere ücretsiz fidan dağıtımı

Adana'nın Seyhan ilçesinde belediye tarafından Dünya Çiftçiler Günü kapsamında fide ve fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde belediye tarafından Dünya Çiftçiler Günü kapsamında fide ve fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

Seyhan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yalmanlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen dağıtıma vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın katılımıyla 200 bin patlıcan, biber, süs biberi, domates fidesi ile 25 bin kumkuat, Hicaz narı ve zeytin fidanı ücretsiz dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Akay, "Çiftçi üretirse ve ürettiğinden kazanırsa, Adana ve Türkiye'de kazanır. Bu inançla belediye olarak çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Daha yaşanabilir bir kent ve ülke için, birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seyhan Belediyesi'nden üreticilere ücretsiz fidan dağıtımı - Son Dakika


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