Seyhan Belediyesi'nden vergi ödeme hatırlatması

Seyhan Belediyesi Mali Hizmetlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Selçuk Özkök, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi'nin 2. taksidinin son ödeme tarihinin 30 Kasım olduğunu hatırlattı. Özkök, "Mükelleflerin 30 Kasım tarihine kadar Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerini ödemeyi unutmaması gerekiyor" dedi.



Seyhan Belediyesi ilgili servisleri ve veznelerinde mükelleflerin vergilerini rahatlıkla ödemeleri için gerekli kolaylığın sağlandığını ve uygun ortamların hazırlandığını ifade eden Başkan Yardımcısı Selçuk Özkök, "Konforlu ortamda kanuni sorumluluklarını yerine getiren mükellefimize ikramlarımızla küçük bir teşekkür ediyor ve onları evlerindeymiş gibi hissettirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



Vergilerini ödemek isteyen vatandaşlar, Seyhan Belediyesi içindeki vezneler ile Seyhan Belediyesi'nin 'seyhan.bel.tr' resmi web sitesi üzerinden borçlarını ödeyebilecekler. Ayrıca mükellefler ödeme işlemini, anlaşmalı bankalar ve Türkiye'deki tüm PTT şubeleri aracılığıyla yapabilecek. - ADANA