Seyhan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle perdelerini açamayan özel tiyatrolara destek vermeye devam ediyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle oyunlarını sahneleyemeyen özel tiyatrolara destek vermek amacıyla 3 özel çocuk tiyatrosunun oyunlarını 27 ve 28 Mart'ta Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde sahneleyeceği belirtildi.
Salgın tedbirleri kapsamında 700 kişilik salona 200 seyircinin kabul edileceğinin kaydedildiği açıklamada, oyunların Seyhan Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak verileceği de ifade edildi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediye olarak imkanları doğrultusunda sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceklerini belirtti.
Düzenlenecek etkinliklerde Kovid-19 tedbirlerine azami riayet edileceğini aktaran Akay, salona girişte HES kodu sorgulaması yapılacağını da sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Seyhan Belediyesi'nin özel tiyatrolara desteği sürüyor - Son Dakika