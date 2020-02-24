Seyhan Belediyesi satranç turnuvası yapıldı

Seyhan Belediyesi tarafından 1. Ödüllü Satranç Turnuvası düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Seyhan Belediyesi Yeşilyurt Çok Amaçlı Tesislerinde gerçekleşen turnuvaya Adana Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Mersin, Ankara, Antalya, İstanbul, Malatya, Afyonkarahisar, Sivas başta olmak üzere 15 ilden 450 sporcu katıldı.

İki gün süren 8 yaş ve altı, 10 ve 12 yaş kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, düzenlenen turnuvanın gençlerin doğru düşünüp doğru karar vermelerini, ileriyi görmeleri açısından fayda sağlayacağını belirtti.

Akay, "Günümüzde hiçbir şey basit değil. Her şeyin çok yönlü faktörü var. Sizlerin emek verdiği, kafa yorduğu satranç sporu da bunu bizlere sağlayacak en önemli yollardan birisi. Bu turnuvanın devam etmesini arzu ediyorum. Turnuvanın organizesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.