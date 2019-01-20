Seyhan Belediyesi Tufanbeyli'de Kapanan Yolları Ulaşıma Açıyor

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, çetin geçen kış koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan yolların yeniden açılmasına Seyhan Belediyesi de destek veriyor.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, çetin geçen kış koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan yolların yeniden açılmasına Seyhan Belediyesi de destek veriyor.



Pozantı'dan Aladağ'a, Karaisalı'dan Karataş'a, Ceyhan'a kadar bir çok ilçe ve mahalleye imkanlar ölçüsünde destek olan Seyhan Belediyesi son olarak kar nedeniyle yolları kapanan Tufanbeyli'ye de yardım elini uzattı.



Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, son olarak belediye araçlarını ve personelini Tufanbeyli'nin yollarının açılması için görevlendirdi. Seyhan Belediyesi personeli Tufanbeyli merkezinde ve köy yollarında kar temizleme çalışmalarını gerçekleştirerek yolların açılmasını sağlıyor. - ADANA

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