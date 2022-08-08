EMRE GÖNLÜŞEN'İN HAYATI BELGESEL OLDU

Türkiye'de de herkes bundan korkuyordu! Ekim ayıyla ilgili ürküten haber

SEYHAN Belediyesi, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek iki yıl önce yaşama veda eden Adanalı spor spikeri Emre Gönlüşen'in yaşamını belgesel haline getirerek adını bir kez daha ölümsüzleştiriyor.

'Bereket' ile anılan ve edebiyattan sinemaya, spordan siyasete birçok değeri Türkiye'ye kazandıran Adana'nın yetiştirdiği önemli isimlerden olan spor spikeri Emre Gönlüşen, vefatının ikinci yılında yaşamını anlatan belgesel ile anılacak. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın yapımcılığını üstlendiği belgeselin yönetmenliğini Seyhan Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü çalışanları Zafer Özgentürk ve Cem Güzel yaptı.

Gönlüşen'in çocukluk yaşlarındaki spor spikerliğine olan ilgisinin, kentin köklü spor kulüplerinden Adanaspor'a sevgisinin, meslek disiplini ve insani ilişkileri ile başarılarla dolu yaşamının dostları ve spor dünyasının önemli isimleri tarafından anlatıldığı belgeselin İstanbul ve Adana'daki çekimleri tamamlandı.

SPOR DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİ GÖNLÜŞEN'İ ANLATTI

Belgeselde Emre Gönlüşen'in eşi Nilüfer Gönlüşen ve kardeşi Tolga Gönlüşen'in yanısıra Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Metin Tekin, Güntekin Onay, Göktuğ Sevinçli, Okay Karacan, Gökhan Abdik, Seyhan Şaşko, Emek Ege, Nebil Evren, İlhan Uzundurukan, Ali Ece, Sinem Büyüka, Murat Yenersoy, Murat Caner, Özkan Öztürk, Serkan Şenyürek, Ergun Kara gibi spor medyasının ünlü isimlerinin röportajları yer alıyor.

İSTANBUL VE ADANA'DA GALASI YAPILACAK

Emre Gönlüşen'in adını taşıyan belgeselin ekim ayı sonunda İstanbul ve Adana'da galası yapılarak gösterime sunulacak. Beyefendi kişiliği, başarılarla dolu mesleki ve sosyal yaşamı ile Emre Gönlüşen'in gençler için iyi bir rol model olduğunun altını çizen Başkan Akif Kemal Akay, genç yaşta yaşama veda eden Gönlüşen'in hem adını yaşatmak, hem de örnek yaşamını ve kısa yaşamında yarattığı değerleri gelecek nesillere aktarmak için belgesel projesini yaşama geçirdiklerini aktardı.

ADINA YAKIŞIR BİR BELGESEL OLACAK

Akay, 'Daha önce belediyemize ait spor kompleksimizde adını ölümsüzleştirdiğimiz Emre Gönlüşen'i aramızdan ayrılışının ikinci yılında adını taşıyan belgeselle anacağız. Gönlüşen'in adına yakışır bir belgesel olması için ekip arkadaşlarımızla titiz bir hazırlık ve çalışma süreci geçirdik. Ekim ayı sonuna doğru genç yaşta yitirdiğimiz evladımız Emre'yi ailesiyle, sevenleriyle, dostlarıyla birlikte sevgiyle, özlemle anacağız dedi.