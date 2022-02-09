Adana'da alternatif ürün çalışmaları kapsamında ekilen zerdeçalın hasadı yapıldı - Son Dakika

Adana'da Seyhan Belediyesince alternatif ürün çalışmaları kapsamında ekimi gerçekleştirilen zerdeçalın hasadı gerçekleştirildi.

Seyhan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl nisanda serada toprakla buluşturulan zerdeçalın hasadı Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın katılımıyla yapıldı.

Seyhan Belediyesi Kırsal Kalkınma Müdürlüğünce alternatif ürün üretim çalışmaları kapsamında yetiştirilen zerdeçaldan dönüm başına yaklaşık bir ton ürün alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Akay, zerdeçalın katma değeri çok yüksek bir bitki olduğunu belirtti.

Sera altında gerçekleştirdikleri denemelerde zirai ilaç kullanmadan yüksek verim aldıklarını ifade eden Akay, çiftçilere katma değeri yüksek alternatif ürünleri üretmeleri konusunda öncülük yapmaya çalıştıklarını kaydetti.