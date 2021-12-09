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Seyhan Belediyesince 12 branşta açılan kurslar sürüyor - Son Dakika

Seyhan Belediyesince 12 branşta açılan kurslar sürüyor

09.12.2021 11:56
Seyhan Belediyesince 12 branşta açılan kurslar sürüyor

Seyhan Belediyesince 12 farklı branşa açılan ve ücretsiz verilen kurslar devam ediyor.

Seyhan Belediyesince 12 farklı branşa açılan ve ücretsiz verilen kurslar devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, farklı branşlarda 7-14 yaş arası çocukların yararlandığı kurslar, 13 ayrı tesiste veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Cimnastik, hentbol, futbol, basketbol voleybol, tenis başta olmak üzere 12 farklı branştaki kursların devam ettiğini ifade eden Akay, kurslara katılımın her geçen gün arttığını kaydetti.

Seyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seyhan Belediyesince 12 branşta açılan kurslar sürüyor - Son Dakika


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