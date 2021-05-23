Seyhan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Seyhan Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) Adana Şubesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, makamında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Seyhan Belediyesindeki kamu çalışanlarına 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 1000 lira ikramiye verilmesi yönündeki karar aldıklarını ifade etti.

Akay, mali ve sosyal haklar açısından örnek olacak ilkleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.