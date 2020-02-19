Seyhan Belediyesinden okula boya desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seyhan Belediyesinden okula boya desteği - Son Dakika

Seyhan Belediyesinden okula boya desteği

14 dakika önce

Seyhan Belediyesi tarafından Kuyumcular Mahallesinde İlköğretim Okulunu boyandı.

Seyhan Belediyesinden okula boya desteği, System.String[]

Seyhan Belediyesi tarafından Kuyumcular Mahallesinde İlköğretim Okulunu boyandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuyumcular Mahallesi muhtarı Aytaç Tok, mahalledeki ilköğretim okulunun fiziki olarak iyileştirilmesi için Seyhan Belediyesinden destek istedi.

Muhtar Tok'un talebi üzerine Seyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli, okulun iç ve dış yüzeylerini boyadı.

Muhtar Tok, mahalle için taleplerinin yanı sıra okulun boyanması konusunda da kendilerine destek veren Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:52 Kaynak: AA
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