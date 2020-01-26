Seyhan Belediyesinden tarım işçilerine battaniye yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seyhan Belediyesinden tarım işçilerine battaniye yardımı - Son Dakika

Seyhan Belediyesinden tarım işçilerine battaniye yardımı

6 saat önce

Adana'da Seyhan Belediyesince ilçede çalışan tarım işçilerine 300 battaniye dağıtıldı.

Seyhan Belediyesinden tarım işçilerine battaniye yardımı, System.String[]

Adana'da Seyhan Belediyesince ilçede çalışan tarım işçilerine 300 battaniye dağıtıldı.

Seyhan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, CHP, AK Parti, MHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin bulunduğu Tarım İşçilerinin Sorunlarını Araştırma ve Tespit Komisyonu, işçileri çalıştıkları tarlalarda ve kaldıkları çadırlarda ziyaret etti.

Komisyon üyeleri, tarım arazilerini ve çadırları gezerek işçilerle sohbet edip taleplerini dinledi.

Ziyarette, belediyeden temin edilen 300 battaniye de tarım işçilerine dağıtıldı.

İşçilerin, barınma, sağlık, hijyen ve ısınma gibi ihtiyaçların karşılanması konusunda çözüm üretilmesi için de çalışma başlatıldı.

Tarım İşçilerinin Sorunlarını Araştırma ve Tespit Komisyonu Başkanı Güngör Geçer, amaçlarının tarım işçilerinin sorunlarına kalıcı çözüm üretmek olduğunu kaydetti.

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:58 Kaynak: AA
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