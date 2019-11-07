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Son Dakika Güncel Seyhan Belediyesine çevreci makineler alınacak

Seyhan Belediyesine çevreci makineler alınacak

7 saat önce

Seyhan Belediye Meclisi belediye hizmetinde kullanılmak üzere 2 adet kompost makinesi ile 3 adet vakumlu yol süpürme makinesi almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yardım talep etme kararı aldı.

Seyhan Belediyesine çevreci makineler alınacak, System.String[]

Seyhan Belediye Meclisi belediye hizmetinde kullanılmak üzere 2 adet kompost makinesi ile 3 adet vakumlu yol süpürme makinesi almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yardım talep etme kararı aldı.


Seyhan Belediye Meclis Başkan Akif Kemal Akay ve meclis katipleri Duygu Atikaslan Ayçe ve Sultan Zeynep Erciyes Başkanlığında toplanarak 5 maddeyi daha karara bağladı.


Gündemin 5 ve 6. maddesinde görüşülen Seyhan Belediye Meclisi belediye hizmetinde kullanılmak üzere 2 adet kompost makinesi ile 3 adet vakumlu yol süpürme makinesi almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yardım talep etme kararı aldı. Meclis bu konuda Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a yetki verilmesine dair komisyon raporunu mecliste oy birliği halinde kabul etti.


Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi 70563 Sokağın konut alanlarında bulunan yerlerin ticaret olarak teşekkül etmiş sokak olarak belirlenmesi talebi ve Seyhan ilçesi İkibinevler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarında bulunan 7499 ada 5 parselde mesken olarak görünen imar durumunun mesken+ticaret olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili İmar Kentsel Dönüşüm Deprem ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma Geliştirme, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu da oy birliğiyle kabul edildi.


Seyhan Belediye Meclisi gündeminde bulunan 9 maddeyi görüşmek üzere çalışmalarına devam edecek. - ADANA

Akif Kemal Akay, Erciyes, Seyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:06 Kaynak: İHA
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