Seyhan Belediyesine PKK'lı ve ölen PKK'lının yakınları işe alınmış - Son Dakika
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Seyhan Belediyesine PKK'lı ve ölen PKK'lının yakınları işe alınmış

28.06.2022 09:46

Adana polisinin yaptığı bölücü terör örgütü PKK operasyonunda CHP'li meclis üyesi ve aynı zamanda Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda B.'nin örgütün KCK sözde Türkiye sözcüsünün talimatıyla PKK'lı ve ölen PKK'lının yakınlarını işe aldığı öne sürüldü.

Adana polisinin yaptığı bölücü terör örgütü PKK operasyonunda CHP'li meclis üyesi ve aynı zamanda Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda B.'nin örgütün KCK sözde Türkiye sözcüsünün talimatıyla PKK'lı ve ölen PKK'lının yakınlarını işe aldığı öne sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) Çukurova bölge yapılanmasını deşifre etmek için çalışma yaptı. Çalışmada KCK sözde Türkiye Sözcüsü Ayşe I.'nın, örgütün sekretaryasından gelen talimatlarla toplumsal alan yapılanması kapsamında faaliyet yürüttüğü saptandı. Bu kapsamda kırsala eleman temini amacıyla çocuklara ideolojik eğitim verildiği, sokak yürüyüşü ve siyasi parti binalarına molotof kokteyli ile saldırı yapılması konusunda plan yaptıkları öne sürüldü. Ayrıca Ayşe I.'nın PKK'ya katılıp ölenlerin yakınlarının belediyelerde işe alınması için de talimat verdiği, bu talimatın da Seyhan Belediyesindeki CHP'li meclis üyesi ve aynı zamanda belediye başkan yardımcısı Funda B. tarafından uygulandığı iddia edildi. Bu kapsamda Funda B.'nin PKK'lı bir kişiyi ve çok sayıda ölen teröristin yakınlarını işe aldırdığı öne sürüldü. Ayşe I.'nın talimatı TDÖ sözde Çukurova Sorumlusu Mehmet S.'ye verdiği Mehmet S.'nin de Funda B.'yi yanına çağırıp işe alma talimatlarını ilettiği Funda B.'nin de bunu aynen uyguladığı iddia edildi.

"PENÇE/KİLİT OPERASYONLARININ DURDURULMASI İÇİN EYLEM TALİMATI VERDİ"

Ayrıca Ayşe I.'nın Türkiye Demokratik Örgütlenmesine bağlı bileşenlerin sorumlularını Binevş isimli dernek içerisinde toplayarak talimatlar verdiği, Pençe/Kilit operasyonlarının durdurulması için halk ayaklanması çağrısında bulunduğu ileri sürüldü. Polis yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından HDP İl Eş Başkanları Mehmet K. ve Helin K., Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda B., örgütün sözde Türkiye sözcüsü Ayşe I., Çukurova bölge sorumlusu Mehmet S. ile kadın sorumlusu Emetullah A.'nın da bulunduğu 38 şüpheliyi tespit edip yakalanması için dün şafak vakti operasyon yaptı. Yapılan operasyonda Ayşe I. Van'da gözaltına alınırken, belediye başkan yardımcısı Mehmet S. ile birlikte 36 zanlı yakalandı. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere adli tıpa götürüldü.

(Fatih Keçe - Süleyman Cenk İdaye - İHA)

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Gözaltına alınan belediye başkan yardımcısı, örgüt üyelerinin yakınlarını işe aldırmış Gözaltına alınan belediye başkan yardımcısı, örgüt üyelerinin yakınlarını işe aldırmış PKK'lı 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu PKK'lı 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyhan Belediyesine PKK'lı ve ölen PKK'lının yakınları işe alınmış - Son Dakika

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